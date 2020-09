Calciomercato Napoli – Koulibaly sempre più vicino alla permanenza in azzurro, il ManCity cambia strategia (Di sabato 26 settembre 2020) Gli inglesi avrebbero ormai raggiunto un accordo di massima col Benfica per l’acquisto di Ruben Dias Ruben Dias. E’ questo il nome su cui si … L'articolo Calciomercato Napoli – Koulibaly sempre più vicino alla permanenza in azzurro, il ManCity cambia strategia proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 settembre 2020) Gli inglesi avrebbero ormai raggiunto un accordo di massima col Benfica per l’acquisto di Ruben Dias Ruben Dias. E’ questo il nome su cui si … L'articolopiùin, ilproviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa - DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - sscalcionapoli1 : Ceccarini: 'Il Napoli è interessato solo al prestito di Vecino, non ci sono sviluppi' #calciomercato - BombeDiVlad : ?? Novità sul fronte #Llorente - #Spezia ?? Nato tutto da un semplice sondaggio: ecco i dettagli #LBDV… -