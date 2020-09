Calciomercato Juventus, svolta Aouar: c’è il sì del giocatore (Di sabato 26 settembre 2020) La Juventus sarebbe alla ricerca di un altro tassello per arricchire il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo. Mancano solamente un paio di settimane al termine della sessione estivo-autunnale di un Calciomercato davvero straordinario e la dirigenza bianconera starebbe cercando di accelerare i tempi. Prima di tutto, la priorità dovrebbe essere quella di risolvere il contratto di Sami Khedira e lunedì potrebbe essere a giornata chiave. Poi vi sarebbe in ballo anche la possibile cessione di Douglas Costa, che sarebbe fuori dai piani del Maestro. Dopodiché Fabio Paratici potrebbe concentrarsi veramente sulla questione relativa all’acquisto di un altro centrocampista, oltre che di un esterno alto. Dall’inizio della corrente finestra di mercato, si sono fatti tanti nomi, tra cui quello di Houssem Aouar ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) Lasarebbe alla ricerca di un altro tassello per arricchire il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo. Mancano solamente un paio di settimane al termine della sessione estivo-autunnale di undavvero straordinario e la dirigenza bianconera starebbe cercando di accelerare i tempi. Prima di tutto, la priorità dovrebbe essere quella di risolvere il contratto di Sami Khedira e lunedì potrebbe essere a giornata chiave. Poi vi sarebbe in ballo anche la possibile cessione di Douglas Costa, che sarebbe fuori dai piani del Maestro. Dopodiché Fabio Paratici potrebbe concentrarsi veramente sulla questione relativa all’acquisto di un altro centrocampista, oltre che di un esterno alto. Dall’inizio della corrente finestra di mercato, si sono fatti tanti nomi, tra cui quello di Houssem...

