Calciomercato Juventus, Pellegrini al Genoa: il comunicato ufficiale (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo le tante voci di mercato che si rincorrevano sul suo nome, l'addio di Luca Pellegrini è ormai ufficiale. Questa finestra di Calciomercato così lunga ed enigmatica lo ha visto protagonista conteso tra la possibilità di rimanere alla Juventus e andare in qualche altra squadra dove avrebbe trovato più spazio per crescere. Quest'ultima opzione ha avuto la meglio, nonostante l'ex Roma fosse stato inizialmente scelto come riserva perfetta di Alex Sandro: l'infortunio del brasiliano, infatti, avrebbe potuto spianare la strada al giovane terzino italiano per un posto da titolare nella Juventus di Andrea Pirlo. Tuttavia, il suo nome non è figurato nemmeno tra i convocati per la prima partita di Serie A contro la Sampdoria. Questa scelta avrebbe reso ...

