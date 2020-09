Calciomercato Juventus, El Shaarawy alla Lazio sblocca Correa: le ultime (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri si è fatta prepotentemente strada la clamorosa idea che porterebbe Joaquin Correa alla Juventus. L’attaccante argentino, in forza alla Lazio, sembrerebbe essere il profilo perfetto per completare il reparto offensivo. Andrea Pirlo lo desidererebbe in bianconero date le sue caratteristiche tecniche: El Tucu Correa è un giocatore che può essere impiegato come seconda punta o ala sinistra, addirittura come trequartista. Ha un’ottima elasticità e una grande visione di gioco ma, soprattutto, è in grado di cambiare passo con grande velocità. Questo è quello che ha fatto sì che Pirlo lo richiedesse alla Continassa, data la sua volontà di creare una squadra aggressiva e dinamica, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri si è fatta prepotentemente strada la clamorosa idea che porterebbe Joaquin. L’attaccante argentino, in forza, sembrerebbe essere il profilo perfetto per completare il reparto offensivo. Andrea Pirlo lo desidererebbe in bianconero date le sue caratteristiche tecniche: El Tucuè un giocatore che può essere impiegato come seconda punta o ala sinistra, addirittura come trequartista. Ha un’ottima elasticità e una grande visione di gioco ma, soprattutto, è in grado di cambiare passo con grande velocità. Questo è quello che ha fatto sì che Pirlo lo richiedesseContinassa, data la sua volontà di creare una squadra aggressiva e dinamica, ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - SNadjidine : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Luca #Pellegrini passa in prestito al #Genoa dalla #Juventus. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? htt… - sportli26181512 : Juve-PSG: Douglas Costa per Draxler?: La Juventus cerca un altro rinforzo sul mercato per completare il reparto...… -