Calciomercato Juventus | Cristiano Ronaldo ha deciso | ecco il futuro

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 26 settembre 2020) Laè pronta a continuare la sua marcia dominante in Italia, con il focus centrato sul decimo scudetto consecutivo. La rosa a disposizione di Andrea Pirlo riparte con lo stesso punto fermo degli ultimi due anni:. Il fenomeno portoghese, nonostante i 35 anni, ha già ampiamente dimostrato di essere ancora uno dei giocatori più devastanti del mondo, un valore aggiunto enorme per chiunque lo abbia a disposizione. Sarà lui a guidare i bianconeri per la riconferma in Serie A e per riscattare una campagna europea deludente. Ma neanche lo stesso CR7 non è stato immune dai tanti rumors di mercato circa il suoha ancora 2 anni di contratto con la Vecchia Signora, ma molte voci riporterebbero una sua separazione dalla Juve anticipata, se ...