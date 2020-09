Calciomercato Juventus, colpo Correa: c’è già il sostituto (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri, dalla sponda laziale del Tevere sarebbe giunta la voce secondo la quale la Juventus avrebbe puntato gli occhi su Joaquin Correa. L’argentino della Lazio è un centrocampista offensivo dinamico e veloce, giocatore ideale per come intenderebbe giocare Andrea Pirlo. A frenare una potenziale trattativa, la clausola del valore di 80 milioni di euro che il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe posto nel contratto del classe 1994. Una cifra inavvicinabile, sia per la Juventus che per le altre pretendenti, soprattutto in un periodo particolare nel quale sarebbe complicato spendere tanti soldi per un singolo giocatore. Quindi, per mettere le mani su Correa, la dirigenza bianconera starebbe pensando alle possibili soluzioni da attuare. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri, dalla sponda laziale del Tevere sarebbe giunta la voce secondo la quale laavrebbe puntato gli occhi su Joaquin. L’argentino della Lazio è un centrocampista offensivo dinamico e veloce, giocatore ideale per come intenderebbe giocare Andrea Pirlo. A frenare una potenziale trattativa, la clausola del valore di 80 milioni di euro che il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe posto nel contratto del classe 1994. Una cifra inavvicinabile, sia per lache per le altre pretendenti, soprattutto in un periodo particolare nel quale sarebbe complicato spendere tanti soldi per un singolo giocatore. Quindi, per mettere le mani su, la dirigenza bianconera starebbe pensando alle possibili soluzioni da attuare. LEGGI ANCHE: ...

