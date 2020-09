Calciomercato Juventus, Arsenal gelato per Aouar, rilancio di Paratici? (Di sabato 26 settembre 2020) Il sipario non si sarebbe ancora chiuso sul caso Aouar. Il centrocampista francese, nonostante le grandi prestazioni fornite durante l’ultima Champions League, non avrebbe ancora convinto i vari top club interessati a piazzare un offerta concreta. Il Lione d’altro canto sarebbe ben felice di trattenere il suo campione, uno dei maggiori protagonisti del sogno europeo vissuto dai francesi. I club che avrebbero bussato alla porta dei transalpini sarebbero stati diversi. La Juventus sembrava essere molto vicina al classe ’98 poco prima dell’apertura del Calciomercato. Tuttavia, le frenate registrate sul fronte cessioni avrebbero costretto Paratici a rimandare l’affondo decisivo per convincere l’OL. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Draxler ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) Il sipario non si sarebbe ancora chiuso sul caso. Il centrocampista francese, nonostante le grandi prestazioni fornite durante l’ultima Champions League, non avrebbe ancora convinto i vari top club interessati a piazzare un offerta concreta. Il Lione d’altro canto sarebbe ben felice di trattenere il suo campione, uno dei maggiori protagonisti del sogno europeo vissuto dai francesi. I club che avrebbero bussato alla porta dei transalpini sarebbero stati diversi. Lasembrava essere molto vicina al classe ’98 poco prima dell’apertura del. Tuttavia, le frenate registrate sul fronte cessioni avrebbero costrettoa rimandare l’affondo decisivo per convincere l’OL. LEGGI ANCHE:, Draxler ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - tuttosport : #Juve , #Kean scalpita. Ma prima le uscite... ?? - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - cuenews_it : Caos per la riapertura degli Stadi?? NO della #scienza, ma a quanto ammontano le entrare perse?? #Juventus, #Inter,… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus in viaggio verso #Roma: #CristianoRonaldo si dà alla lettura e manda un messaggio ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, occhio al colpo gobbo: può arrivare gratis! Juvenews.eu Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Proposta alla Lazio

Ultimi giorni di calciomercato molto importanti per la Juventus, che non intende fermarsi dopo aver trovato il numero 9 da regalare a Pirlo. C’è Morata, ma i bianconeri vorrebbero mettere le mani anch ...

Calciomercato Fiorentina: Chiesa, Milenkovic e Pezzella ancora viola

Il calcio mercato, si sa, ha spesso regalato grandi sorprese negli ultimi giorni di trattative, ma quest’anno, con una situazione economica molto particolare, le cose potrebbero cambiare, tanto che le ...

Ultimi giorni di calciomercato molto importanti per la Juventus, che non intende fermarsi dopo aver trovato il numero 9 da regalare a Pirlo. C’è Morata, ma i bianconeri vorrebbero mettere le mani anch ...Il calcio mercato, si sa, ha spesso regalato grandi sorprese negli ultimi giorni di trattative, ma quest’anno, con una situazione economica molto particolare, le cose potrebbero cambiare, tanto che le ...