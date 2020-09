Calciomercato Juve: viva la pista Correa, ecco l’offerta di Paratici (Di sabato 26 settembre 2020) Correa Juve: ecco l’offerta di Paratici per strappare l’attaccante alla Lazio e portarlo alla corte di Pirlo Nelle ultime ore, il nome di Joaquin Correa è stato accostato con insistenza al Calciomercato Juve. L’attaccante della Lazio andrebbe a completare il reparto avanzato, sopperendo all’eventuale partenza di Douglas Costa. Secondo il Corriere dello Sport, Paratici avrebbe studiato la strategia per strappare l’attaccante alla Lazio, offrendo un prestito biennale con riscatto fissato a 50 milioni di euro. Contatti confermati e verificati. La Lazio al momento resiste, alza il muro, forte di una clausola di rescissione a 80 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020)l’offerta diper strappare l’attaccante alla Lazio e portarlo alla corte di Pirlo Nelle ultime ore, il nome di Joaquinè stato accostato con insistenza al. L’attaccante della Lazio andrebbe a completare il reparto avanzato, sopperendo all’eventuale partenza di Douglas Costa. Secondo il Corriere dello Sport,avrebbe studiato la strategia per strappare l’attaccante alla Lazio, offrendo un prestito biennale con riscatto fissato a 50 milioni di euro. Contatti confermati e verificati. La Lazio al momento resiste, alza il muro, forte di una clausola di rescissione a 80 milioni. Leggi su Calcionews24.com

