Calcio, il Comitato tecnico scientifico: "Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico negli stadi"

Secondo gli esperti per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre

Roma, 26 settembre 2020 - Nel giorno dell'inizio della seconda giornata di serie A, arriva il 'verdetto' del Cts sulla riaperura degli stadi al pubblico. E non è una bella notizia, per i tifosi: il Co ...

Nessuna deroga all’apertura degli stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questa la linea che il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nella riunione in programma oggi, dopo l’ap ...

