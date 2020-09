Cagliari-Lazio, Immobile: “Possiamo migliorare la scorsa stagione” (Di sabato 26 settembre 2020) “Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si può migliorare la scorsa stagione, che è stata eccezionale. L’anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello che succederà fino a fine mercato”. Lo ha dichiarato l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la vittoria con il Cagliari e il suo primo gol stagionale. “Questo gol ha un valore importante in un momento delicato della partita, serviva chiuderla. Sono contento – ha detto la punta a Sky Sport – per la prestazione della squadra, incredibile nonostante le difficoltà. Oggi abbiamo dimostrato che siamo ancora quel gruppo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si puòlastagione, che è stata eccezionale. L’anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello che succederà fino a fine mercato”. Lo ha dichiarato l’attaccante della, Ciro, dopo la vittoria con ile il suo primo gol stagionale. “Questo gol ha un valore importante in un momento delicato della partita, serviva chiuderla. Sono contento – ha detto la punta a Sky Sport – per la prestazione della squadra, incredibile nonostante le difficoltà. Oggi abbiamo dimostrato che siamo ancora quel gruppo ...

