Cagliari-Lazio 0-2, le pagelle di CalcioWeb – Marusic scatenato, Immobile non si ferma mai [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) Cagliari-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio è tornata. Quella vera, quella pre-lockdown, quella che la scorsa stagione ha conteso lo Scudetto alla Juventus prima che delle condizioni estreme e inedite le stravolgessero i piani. Sì, è la sua prima ed è presto per dare giudizi. Ma, al di là di come andrà al futuro, la Lazio di oggi è di nuovo la Lazio di Inzaghi. Chi invece non aveva bisogno di tornare, perché non si è mai fermato, è Ciro Immobile, che riparte da dove aveva finito: segnando. E’ lui a chiudere il match della Sardegna Arena, fissando lo 0-2 verso il finale di gara. A sbloccare il match in avvio era stato infatti Lazzari, servito ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020), ledi– Laè tornata. Quella vera, quella pre-lockdown, quella che la scorsa stagione ha conteso lo Scudetto alla Juventus prima che delle condizioni estreme e inedite le stravolgessero i piani. Sì, è la sua prima ed è presto per dare giudizi. Ma, al di là di come andrà al futuro, ladi oggi è di nuovo ladi Inzaghi. Chi invece non aveva bisogno di tornare, perché non si è maito, è Ciro, che riparte da dove aveva finito: segnando. E’ lui a chiudere il match della Sardegna Arena, fissando lo 0-2 verso il finale di gara. A sbloccare il match in avvio era stato infatti Lazzari, servito ...

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - OfficialSSLazio : #CagliariLazio è anche il gol numero ?? di Tommaso Rocchi ?? “Bei ricordi a Cagliari, Lazio pronta per il debutto',… - Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - CampeonatoItal3 : Final de jogo! Cagliari 0-2 Lazio ??Marusic ??Immobile #CagliariLazio - ValerioCanuzzi : Una #Lazio convincente parte subito bene in campionato portandosi a casa i primi tre punti. 0-2 in casa del… -