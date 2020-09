Cagliari, Di Francesco: «C’è da lavorare. Mercato? Cerchiamo giocatori» (Di sabato 26 settembre 2020) Di Francesco ha commentato il match perso contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match perso contro la Lazio. PRESTAZIONE – «Giocare contro la Lazio sicuramente non è facile. Sono una squadra ben consolidata, che gioca insieme da tanti anni e sempre con lo stesso allenatore, si conoscono già. Noi invece siamo nel pieno del corso di crescita, ci dobbiamo conoscere bene, i miei giocatori devono conoscere me e io loro e le loro caratteristiche. Non siamo partiti bene, abbiamo fatto un primo tempo dove ci sfilacciavamo con troppa facilità, i centrocampisti si appiattivano troppo rispetto alle coperture difensive e dietro siamo andati un po’ in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Diha commentato il match perso contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore delEusebio Di, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match perso contro la Lazio. PRESTAZIONE – «Giocare contro la Lazio sicuramente non è facile. Sono una squadra ben consolidata, che gioca insieme da tanti anni e sempre con lo stesso allenatore, si conoscono già. Noi invece siamo nel pieno del corso di crescita, ci dobbiamo conoscere bene, i mieidevono conoscere me e io loro e le loro caratteristiche. Non siamo partiti bene, abbiamo fatto un primo tempo dove ci sfilacciavamo con troppa facilità, i centrocampisti si appiattivano troppo rispetto alle coperture difensive e dietro siamo andati un po’ in ...

