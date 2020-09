Caffè Kamo | sostegno al cinema | aroma partenopeo sul set di “Benvenuti in casa Esposito”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 settembre 2020) Caffè, brand giovane ma di antica tradizione familiare, è sensibile alla ripresa del, considerandolo come uno dei più importanti comparti d’impresa, fonte di lavoro e di reddito per migliaia di operatori. In quest’ottica, la Projeko Srl di Michele e Marizia Rubino, titolare del brand Caffè, ha inteso sostenere tecnicamente l’intera lavorazione del film “Benvenuti inEsposito”, le cui riprese termineranno il 26 settembre, offrendo sul set a tutti gli addetti ai lavori una piacevole pausa all’di Caffè, proponendolo in formato “cialde” nelle sue tre miscele ispirate ai vulcani più noti del mondo, Tolima, Tambora Fuego accanto alDeca. Il film, ...