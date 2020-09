“Butter” | avidità | ricatti sesso e burro!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) “Butter” è una commedia satirica diretta nel 2011 dal regista Jim Field Smith, con attori protagonisti Jennifer Garner, Olivia Wilde, Ty Burrel, Hugh Jackman, Ashley Green, Alicia Silverstone, Kristen Schaal e Rob Corddry. Al centro della commedia troviamo proprio lui ilJennifer Garner è una cattolica conservatrice alle prese con una crisi esistenziale nei confronti della sua famiglia e del suo lavoro. Ty Burrel è un introspettivo artista, un artigiano del burro alle prese con la fine della sua carriera. Jennifer Garner, Ty Burrel e Ashley Green in una scena del film-photo credits: web“Io credo che siamo i numeri uno e non mi scuso per questo” “Butter” non ha intenti morali o educativi, politicamente scorretta, ben ritmata da battute incalzanti, talvolta non sense. Racconta e disegna ...