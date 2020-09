Bundesliga, Augsburg a punteggio pieno. Colpi Stoccarda e Brema (Di sabato 26 settembre 2020) Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale. Bundesliga, il programma della seconda giornata Nell’anticipo della seconda giornata prima vittoria per l’Eintracht che supera 3-1 in trasferta l’Hertha Berlino. Seconda vittoria consecutiva per l’Augsburg che ferma il cammino del Dortmund. Colpi esterni di Stoccarda e Werder. Bene il Bielefeld. Pareggio tra Leverkusen e Lipsa e tra Monchengladbach e Union Berlino. Venerdì 25 settembre 2020Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-3 (30′ rig. Silva ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale., il programma della seconda giornata Nell’anticipo della seconda giornata prima vittoria per l’Eintracht che supera 3-1 in trasferta l’Hertha Berlino. Seconda vittoria consecutiva per l’che ferma il cammino del Dortmund.esterni die Werder. Bene il Bielefeld. Pareggio tra Leverkusen e Lipsa e tra Monchengladbach e Union Berlino. Venerdì 25 settembre 2020Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-3 (30′ rig. Silva ...

