Bundesliga 2020/2021: il Dortmund cade in casa dell’Augsburg, pari tra Leverkusen e Lipsia (Di sabato 26 settembre 2020) La prima grande sorpresa della seconda giornata di Bundesliga 2020/2021 la regala l’Augsburg che, contro ogni pronostico, supera 2-0 il Borussia Dortmund grazie ad una rete per tempo messa a segno prima da Felix Uduokhai e poi da Daniel Caligiuri, portandosi così i testa alla classifica a punteggio pieno. Primi successi stagionali per le neo-promosse Stoccarda e Arminia Bielefeld: i biancorossi che rifilano al Mainz un pesantissimo poker targato Wamangituka, Didavi, Klimowicz e Kalajdzic, mentre al Bielefeld basta il gol di Edmundsson per piegare di misura il Colonia. Bayer Leverkusen e Lipsia si spartiscono un punto ciascuno, poiché nel match accade tutto nel primo tempo con Kerem Demirbay che replica a Emil Forsberg nel giro di soli sei minuti: ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) La prima grande sorpresa della seconda giornata dila regala l’Augsburg che, contro ogni pronostico, supera 2-0 il Borussiagrazie ad una rete per tempo messa a segno prima da Felix Uduokhai e poi da Daniel Caligiuri, portandosi così i testa alla classifica a punteggio pieno. Primi successi stagionali per le neo-promosse Stoccarda e Arminia Bielefeld: i biancorossi che rifilano al Mainz un pesantissimo poker targato Wamangituka, Didavi, Klimowicz e Kalajdzic, mentre al Bielefeld basta il gol di Edmundsson per piegare di misura il Colonia. Bayersi spartiscono un punto ciascuno, poiché nel match actutto nel primo tempo con Kerem Demirbay che replica a Emil Forsberg nel giro di soli sei minuti: ...

sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #BorussiaDortmund cade in casa dell'#Augsburg, pari tra #BayerLeverkusen e #Lipsia - andrea_pecchia : L'@FCAugsburg vince 2-0 col @BVB ed è primo in classifica da solo! Mi salvo lo screenshot perché è tanta roba.… - sportface2016 : #Bundesliga Ecco le formazioni ufficiali di Augusta-Borussia Dortmund - ilnapolionline : Alcuni club della Bundesliga 'alleati' con De Laurentiis per il problema nazionali - - ilveggente_it : Con la partenza della Serie B programma completo, si gioca anche in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie… -