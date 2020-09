Brasile, Campionato nazionale nel caos: pioggia di contagi nelle squadre (Di sabato 26 settembre 2020) I contagi da Covid-19 stanno mandando in tilt il Brasilerao, Campionato nazionale del Brasile. Il Flamengo, squadra campione in carica reduce dalla trasferta in Ecuador per la Coppa Libertadores, ha registrato la positività al virus di ben 19 giocatori, di cui la maggior parte asintomatica: Noga, Pepè, Rodrigo Muniz, Gabriel Batista, Isla, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Le’o Pereira, Thuler, Gustavo Henrique, Rene, Filipe Luis, Willian Arao, Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael. Ma le positività ai test sono arrivate anche per il presidente Bruno Landim, il suo vice Marcos Braz, il tecnico Domenec Torrent, il medico sociale Marcio Tanure, il nutrizionista Douglas Oliveira, il fisioterapista Eduardo Calcada e i due addetti stampa Vinicius Castro e ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Ida Covid-19 stanno mandando in tilt ilrao,del. Il Flamengo, squadra campione in carica reduce dalla trasferta in Ecuador per la Coppa Libertadores, ha registrato la positività al virus di ben 19 giocatori, di cui la maggior parte asintomatica: Noga, Pepè, Rodrigo Muniz, Gabriel Batista, Isla, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Le’o Pereira, Thuler, Gustavo Henrique, Rene, Filipe Luis, Willian Arao, Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael. Ma le positività ai test sono arrivate anche per il presidente Bruno Landim, il suo vice Marcos Braz, il tecnico Domenec Torrent, il medico sociale Marcio Tanure, il nutrizionista Douglas Oliveira, il fisioterapista Eduardo Calcada e i due addetti stampa Vinicius Castro e ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Campionato La Chapecoense vince il campionato statale e prova a rinascere. Con un ex Cagliari La Gazzetta dello Sport CALCIO, BRASILE NEL CAOS: 19 POSITIVI AL FLAMENGO E 9 FLUMINENSE

Il 'Brasilerao' è nel caos totale a causa dei contagi da Covid-19. Nel Flamengo, squadra campione in carica reduce dalla trasferta in Ecuador per la Coppa Libertadores, i giocatori che hanno contratto ...

