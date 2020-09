Boscaglia: “Kanoute ok, arriverà Rauti e non solo. Manca il bomber da 20 gol? Ho la mia idea” (Di sabato 26 settembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Teramo, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Bonolis" (fischio d'inizio alle ore 15). Di seguito, le sue dichiarazioni."Non è arrivato il bomber? Per prendere un giocatore con quelle caratteristiche bisogna spendere una barca di soldi e non è detto che un giocatore che l'anno scorso ha fatto 18-20 gol si ripeta. Abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche senza sovraffollare un reparto già ampio, ci sarà un altro arrivo tra oggi e domani (Rauti, ndr). Chi è il calciatore che ha fatto tante reti nel corso della scorsa stagione e può confermarsi anche quest'anno? Difficile da ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Teramo, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Bonolis" (fischio d'inizio alle ore 15). Di seguito, le sue dichiarazioni."Non è arrivato il? Per prendere un giocatore con quelle caratteristiche bisogna spendere una barca di soldi e non è detto che un giocatore che l'anno scorso ha fatto 18-20si ripeta. Abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche senza sovraffollare un reparto già ampio, ci sarà un altro arrivo tra oggi e domani (, ndr). Chi è il calciatore che ha fatto tante reti nel corso della scorsa stagione e può confermarsi anche quest'anno? Difficile da ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Kanoute ok, arriverà Rauti e non solo. Manca il bomber da 20 gol? Ho la mia idea'… - Mediagol : Boscaglia: 'Kanoute ok, arriverà Rauti e non solo. Manca il bomber da 20 gol? Ho la mia idea'… - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Kanouté mi piace, è veloce e apre le difese. Abbiamo Saraniti come punta» - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : Da Sariniti a Floriano, fino a Kanoute: in avanti in due per ogni ruolo. Sono otto gli elementi che compongono il r… - zazoomblog : Palermo quante armi in attacco: da Sariniti a Floriano fino a Kanoute Boscaglia ha l’imbarazzo della scelta -… -