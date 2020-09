Boscaglia: “Il Teramo ha un vantaggio, dobbiamo stare attenti. Tutto sul ruolo di Silipo” (Di sabato 26 settembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Teramo-Palermo, match valido per la prima giornata del campionato di Serie C.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio "Bonolis": dalle qualità e caratteristiche di Andrea Silipo, al momento della compagine abruzzese, reduce dalla vittoria in Coppa Italia conquistata ai danni del Piacenza."Sto puntando su tutti quanti e non solo su Silipo, dobbiamo essere bravi a far integrare i nuovi nel giro di poco tempo. Silipo è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e probabilmente lo impiegherò da esterno: può dare il meglio di sé quando parte dalla zona esterna del campo. Il Teramo è una ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà-Palermo, match valido per la prima giornata del campionato di Serie C.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo Roberto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio "Bonolis": dalle qualità e caratteristiche di Andrea Silipo, al momento della compagine abruzzese, reduce dalla vittoria in Coppa Italia conquistata ai danni del Piacenza."Sto puntando su tutti quanti e non solo su Silipo,essere bravi a far integrare i nuovi nel giro di poco tempo. Silipo è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e probabilmente lo impiegherò da esterno: può dare il meglio di sé quando parte dalla zona esterna del campo. Ilè una ...

