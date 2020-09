Bonaccini e quel dettaglio inguardabile | “Stefano | cambia pantaloni” Sgarbi dà il via al massacro del web

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 settembre 2020) C’era un tempo in cui per i leader della sinistra l’apparenza era quasi un peso: veniva prima il partito e poi le persone. Un tempo in cui la cura di sé e il mostrarsi in un certo modo avrebbe fatto storcere il naso ai ben pensanti dominati dall’ideologia che prima arrivava l’essere collettivo, la massa. Poi forse anche qualcosa di sé, dell’individuo e ciò che mostra. La sinistra e l’immagine I tempi sono peròti. L’apparire prima dell’essere. Così il governatore dell’Emilia Romagna Stefanoha completamente stravolto la sua immagine. Dalla scadenza elettorale ad oggi il governatore hato completamente look, ha intensificato la sua presenza sui social, ma soprattutto ha lavorato sulla sua immagine : barba ...