Bollettino Coronavirus del 26 Settembre 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) L'incremento nazionale dei casi in data 26 Settembre è +0,61% (ieri +0,62%) con 308.104 contagiati totali, 223.693 dimissioni/guarigioni (+977) e 35.818 deceduti (+17); 48.593 infezioni in corso (+875). Elaborati 104.387 tamponi (ieri 107.269); 1.869 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,79% (ieri 1,78%). Ricoverati con sintomi 2.746 (+9); terapie intensive +3 (247). Nuovi casi soprattutto in: Campania 274 (con 6.104 tamponi; rapporto positivi/tamponi 4,48%); Lombardia 256; Lazio 219; Veneto 216; Toscana 110; Sicilia 110; Piemonte 107; Emilia Romagna 99; Liguria 97; Sardegna 63; Puglia 51. In Lombardia curva +0,24% (ieri +0,26%) con 19.137 tamponi (ieri 20.431 ) e 256 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,33% (ieri 1,35%); 105.988 contagiati totali; ricoverati +12 (312); terapie intensive stabili (30); 4 decessi (16.941).

