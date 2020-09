Bollettino: confermato trend contagi, l'aumento corre in tutte le regioni (tranne una) (Di sabato 26 settembre 2020) La curva dei contagi da coronavirus in Italia rimane stabile rispetto a ieri. Il Bollettino di sabato 26 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.869 nuovi casi su 104.378 tamponi analizzati, a fronte di 17 morti e 977 guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono saliti a 48.593, ma di questi la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (45.600): da segnalare una piccola battuta d'arresto nei numeri ospedalieri, che sono aumentati soltanto in maniera sensibile, dato che i ricoverati con sintomi sono 2.746 (+9) e quelli in terapia intensiva 247 (+3). Per quanto riguarda le regioni, ancora nessuna è tornata a contagio zero: anzi, ad eccezione del Molise tutte quante hanno nuovi casi almeno in doppia cifra. Guida la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) La curva deida coronavirus in Italia rimane stabile rispetto a ieri. Ildi sabato 26 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.869 nuovi casi su 104.378 tamponi analizzati, a fronte di 17 morti e 977 guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono saliti a 48.593, ma di questi la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (45.600): da segnalare una piccola battuta d'arresto nei numeri ospedalieri, che sono aumentati soltanto in maniera sensibile, dato che i ricoverati con sintomi sono 2.746 (+9) e quelli in terapia intensiva 247 (+3). Per quanto riguarda le, ancora nessuna è tornata ao zero: anzi, ad eccezione del Molisequante hanno nuovi casi almeno in doppia cifra. Guida la ...

