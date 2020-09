Blue Period e altre 5 novità manga da non perdere

Leggi su wired

(Di sabato 26 settembre 2020) Arriva in Italiadi Tsubasa Yamaguchi (J-Pop, 7 volumi, 192 pp, 6,50 euro cad.): un fumetto dedicato al mondo dell’arte e dell’aspirazione artistica, che in patria si è aggiudicato una serie di importanti riconoscimenti come ilTaisho Award e il KodanshaAward, oltre a essere stato candidato al premio culturale Osamu Tezuka 2020. Yatora è il classico ragazzo tanto intelligente da non avere bisogno di impegnarsi in nulla. Tutto gli riesce facilmente, ma nulla lo appassiona davvero. La sua vita cambia grazie all’incontro con la pittura, che gli apre un mondo di impegno, soddisfazioni e sfogo per il suo talento nascosto. Abbandona quindi l’idea di proseguire gli studi all’università per prefissarsi un obiettivo più ambizioso e ...