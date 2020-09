Berlusconi, nuovo tampone al leader di Forza Italia: è ancora positivo (Di sabato 26 settembre 2020) E’ ancora positivo al Covid-19 Silvio Berlusconi. Ieri il leader di Forza Italia è stato sottoposto al tampone che ha dato anche stavolta esito positivo. Berlusconi, nuovo tampone al leader di Forza Italia: è ancora positivo Dopo il ricovero al San Raffaele, il Cavaliere sta trascorrendo la quarantena a Villa San Martino, in un isolamento … L'articolo Berlusconi, nuovo tampone al leader di Forza Italia: è ancora positivo ... Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) E’al Covid-19 Silvio. Ieri ildiè stato sottoposto alche ha dato anche stavolta esitoaldi: èDopo il ricovero al San Raffaele, il Cavaliere sta trascorrendo la quarantena a Villa San Martino, in un isolamento … L'articoloaldi: è...

