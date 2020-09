Berlusconi non ha mai chiesto di tornare in ospedale (Di sabato 26 settembre 2020) Persiste la positività di Silvio Berlusconi e questa notizia era stata diffusa già nella serata di ieri. Tuttavia, le indiscrezioni circolate questa mattina in base alle quali il leader di Forza Italia avrebbe chiesto di tornare in ospedale per ulteriori controlli, dopo che era stata constatata ancora una presenza molto alta della carica virale, non troverebbero corrispondenza nelle note ufficiali di Forza Italia. LEGGI ANCHE > Come la mettiamo con il punto stampa davanti al San Raffaele, visto che Berlusconi è ancora positivo? Silvio «Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa – si legge in una nota diramata da Forza Italia e diffusa da alcuni organi di informazione come Repubblica – è comunque al lavoro, ha partecipato al summit Ppe. E ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Persiste la positività di Silvioe questa notizia era stata diffusa già nella serata di ieri. Tuttavia, le indiscrezioni circolate questa mattina in base alle quali il leader di Forza Italia avrebbediinper ulteriori controlli, dopo che era stata constatata ancora una presenza molto alta della carica virale, non troverebbero corrispondenza nelle note ufficiali di Forza Italia. LEGGI ANCHE > Come la mettiamo con il punto stampa davanti al San Raffaele, visto cheè ancora positivo? Silvio «Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa – si legge in una nota diramata da Forza Italia e diffusa da alcuni organi di informazione come Repubblica – è comunque al lavoro, ha partecipato al summit Ppe. E ...

