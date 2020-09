“Berlusconi è depresso, vuole tornare in ospedale”. Ma lo staff del Cavaliere smentisce (Di sabato 26 settembre 2020) Le notizie diffuse sono totalmente prive di fondamento. Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al Summit Ppe e oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto nè desiderato – come è ovvio – di poter tornare in ospedale». Lo precisa una nota dello staff di Silvio Berlusconi facendo riferimento a notizie riportate da alcuni siti secondo i quali il leader azzurro, ancora positivo al Covid, avrebbe espresso desiderio di essere nuovamente ricoverato. L’indiscrezione di “Repubblica” A riportare l’indiscrezione, Repubblica, secondo cui l’ex premier, nonostante abbia sconfitto la polmonite che il 3 settembre scorso ne aveva imposto il trasferimento al San Raffaele, avrebbe chiesto espressamente di essere nuovamente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Le notizie diffuse sono totalmente prive di fondamento. Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al Summit Ppe e oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto nè desiderato – come è ovvio – di poterin ospedale». Lo precisa una nota dellodi Silvio Berlusconi facendo riferimento a notizie riportate da alcuni siti secondo i quali il leader azzurro, ancora positivo al Covid, avrebbe espresso desiderio di essere nuovamente ricoverato. L’indiscrezione di “Repubblica” A riportare l’indiscrezione, Repubblica, secondo cui l’ex premier, nonostante abbia sconfitto la polmonite che il 3 settembre scorso ne aveva imposto il trasferimento al San Raffaele, avrebbe chiesto espressamente di essere nuovamente ...

SecolodItalia1 : “Berlusconi è depresso, vuole tornare in ospedale”. Ma lo staff del Cavaliere smentisce - agilex2 : Berlusconi, positivo al Covid da oltre un mese, isolato e depresso, vuole ritornare in ospedale nonostante il parer… - LaCnews24 : Berlusconi ancora positivo al Coronavirus: in isolamento, spossato e depresso #calabrianotizie #newscalabria - Black300Joe : Facciamo che Berlusconi e Briatore e SINISA erano immuno depressi ma non sono morti? Anche un mio parente che è d… - AlessandroGavir : @PMO_W Lincoln era depresso. Deschanel schizofrenico. Reagan Alzheimer precoce. Berlusconi e trump disturbo narcisi… -

