Berlusconi ancora positivo al Covid vuole ritornare in ospedale Il suo staff smentisce

(Di sabato 26 settembre 2020) Il tampone al quale si è sottoposto l’ex premier è. Il leader di Forza Italia non ha sintomi tranne, pare, spossatezza e un pò di depressione dopo il ricovero al San Raffaele

fanpage : Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid-19 - ilpost : Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al coronavirus - Corriere : Berlusconi dopo un mese ancora positivo al Covid: «Sto bene, mi sento un leone» - Maria33759436 : RT @Cartabellotta: Una delle due notizie non può essere vera ??#Berlusconi, ancora positivo al #SARSCoV2 chiede di essere ricoverato ??Second… - lustroma : @elvialorena50 @Primula23244790 @CesareSacchetti Sei l’affetto alla padella di Berlusconi che hai la certezza che nn sia ancora positivo? -

Il tampone al quale si è sottoposto l'ex premier è ancora positivo. Sta trascorrendo la quarantena nella Villa San Martino, in un isolamento quasi completo (con lui, nella residenza di Arcore, la comp ...