fanpage : Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid-19 - repubblica : Oggi su Rep: ?? La lunga convalescenza di Berlusconi: è ancora positivo al Covid, niente festa di compleanno [di CON… - repubblica : La lunga convalescenza di Berlusconi: è ancora positivo al Covid, niente festa di compleanno - angiuoniluigi : RT @leggoit: Berlusconi ancora positivo al Coronavirus dopo un mese: prosegue la quarantena a Arcore - LiaColombo1 : SCOOP! ?? Nove giorni dopo le dimissioni dal San Raffaele, #Berlusconi è ancora positivo. Per il leader di… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ancora

Nuovo tampone positivo, ieri, per Silvio Berlusconi. Dopo il ricovero al San Raffaele, il Cav sta trascorrendo la quarantena a Villa San Martino, in un isolamento quasi completo. Con lui, nella reside ...Monza, 26 settembre 2020 - L’ ultima volta in serie B era stato oltre settemila giorni fa, nel 2001. Ed è un vero peccato che ieri, per il ritorno sul palcoscenico più frequentato dai colori biancoros ...