Becciu si difende: 'Spero che il, Papa non si sia stato manipolato' (Di sabato 26 settembre 2020) L'ex cardinale, indagato per peculato, parla di accuse surreali. 'Per lui sono pronto a morire ma su di me ha sbagliato' dice riferendosi al Pontefice

