BEAUTIFUL | anticipazioni 27 settembre | FLO vuole dire la verità su BETH

(Di sabato 26 settembre 2020)puntatadi domenica 272020:Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Günther trama per rovinare i Sonnbichler!Liam (Scott Clifton) ha ottenuto nuove informazioni da Las Vegas: il medico la cui firma è sul certificato di nascita di Phoebe era fuori città il giorno in cui Flo ha dichiarato di aver partorito. Flo (Katrina Bowden) sembra ormai decisa nel voler confessare la verità a Liam e Hope (Annika Noelle)! Dopo quello che ha appreso, Liam inizia a pensare che la bimba che lui conosce come “Phoebe” sia davvero la sua: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 26 settembre, Liam decide di chiedere a Douglas, che è tanto sicuro delle sue affermazioni, di chiedere al bambino se può indicargli dove si trova Beth. Così ...Hope sembra aver messo da parte le parole del piccolo Douglas, come se non volesse in nessun modo prendere in considerazione il fatto che Beth possa essere ancora viva. Chi invece ragiona in modo comp ...