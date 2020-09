LaGazzettaWeb : Bari, donna del Bangladesh positiva al Covid partorisce al Policlinico: neonata negativa - francofera : RT @rep_bari: Coronavirus, nata a Bari la figlia di una donna positiva: la piccola sta bene e non ha il virus [aggiornamento delle 11:26] h… - rep_bari : Coronavirus, nata a Bari la figlia di una donna positiva: la piccola sta bene e non ha il virus [aggiornamento dell… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Nata al Policlinico da donna positiva Mamma e figlia stanno bene - PugliaStream : Nata al Policlinico da donna positiva Mamma e figlia stanno bene -

Ultime Notizie dalla rete : Bari donna

Un’altra aggressione ai dipendenti Amtab si è consumata poco fa in pieno centro. Una autista è stata aggredita da un extracomunitario intorno alle 10 sulla linea 19. La donna era alla guida del bus de ...Bari, 26 settembre 2020. Incidente sulla strada statale 673 ‘Tangenziale di Foggia’. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura ed ha ...