Bake Off Italia ecco chi è l'eliminato di venerdì 25 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) Bake Off Italia l'eliminato di venerdì 25 settembre 2020 Nuova puntata venerdì 25 settembre con Bake Off Italia e un altro concorrente è stato costretto a lasciare la trasmissione. Visto che vogliamo evitare spoiler inutili il nome lo mettiamo più avanti, anche perchè se non avete visto la trasmissione live sono tanti i modi per recuperarla, in streaming qui, su DPlay, in replica stasera alle 20:20 su Real Time (canale 31 del digitale 160/161 di Sky). La puntata era incentrata sul pic-nic, i giudici che hanno visto il ritorno di Csaba della Zorza ad affiancare Ernst Knam e Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio, hanno richiesto un piatto salato col formaggio, uno vegetariano e un dolce comodo da mangiare. I concorrenti sono ... Leggi su dituttounpop

draacaaryss : @gravityfucks Io quest’anno ho abbandonato Bake Off Perche Csaba non la reggo in nessun contesto quindi piuttosto mi sparo Pupo e Signorini - Unf_Tweet : AVETE SEGUITO LA PUNTATA? #BakeOffItalia 2020: la prima prova esterna elimina un pasticcere favorito, ecco chi - RicetteInTv : “Bake Off Italia”: torta cloud nine di Damiano Carrara - lovegoodlight : io che mi ricordo adesso che c'era anche bake off?? piango damiano come ho fatto ad abbandonarti -