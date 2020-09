Badante infedele, ruba gioielli a nonnina e li nasconde in frigo (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – I Carabinieri della Stazione di Portici hanno denunciato per furto aggravato una 41enne di origine romena. Una 85enne del posto – bisognosa di continua assistenza – aveva necessità di farsi accudire quotidianamente e aveva trovato finalmente una donna su cui riporre fiducia. La 41enne si era resa disponibile a prendersi cura di lei e di tutto quello di cui aveva bisogno. Peccato però che solo dopo pochi giorni, grazie anche all’attenzione posta dalla figlia dell’anziana, ci si era accorti dell’infedeltà della Badante. Da casa erano spariti gioielli e altri oggetti preziosi. Madre e figlia non si sono perse d’animo e hanno chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Portici. I militari si sono messi alla ricerca della refurtiva. Dalle indagini ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – I Carabinieri della Stazione di Portici hanno denunciato per furto aggravato una 41enne di origine romena. Una 85enne del posto – bisognosa di continua assistenza – aveva necessità di farsi accudire quotidianamente e aveva trovato finalmente una donna su cui riporre fiducia. La 41enne si era resa disponibile a prendersi cura di lei e di tutto quello di cui aveva bisogno. Peccato però che solo dopo pochi giorni, grazie anche all’attenzione posta dalla figlia dell’anziana, ci si era accorti dell’infedeltà della. Da casa erano sparitie altri oggetti preziosi. Madre e figlia non si sono perse d’animo e hanno chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Portici. I militari si sono messi alla ricerca della refurtiva. Dalle indagini ...

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Badante infedele, quei conti svuotato e il corpo fatto cremare in fretta e furia - Gazzettino : Badante infedele, quei conti svuotato e il corpo fatto cremare in fretta e furia - marfederzn : Non c'e' bisogno di...giornalismo investigativo ! - clomimine : RT @serenel14278447: Pordenone, badante ruba 1,2 milioni a una donna e al figlio disabile: indagata per distruzione di cadavere https://t.c… - ippolitopaolo : RT @serenel14278447: Pordenone, badante ruba 1,2 milioni a una donna e al figlio disabile: indagata per distruzione di cadavere https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Badante infedele Badante infedele, quei conti svuotati e il corpo fatto cremare in fretta e furia Il Gazzettino Portici. Badante infedele, ruba i gioielli di un'anziana

I Carabinieri della Stazione di Portici hanno denunciato per furto aggravato una 41enne di origine romena. Una 85enne del posto - bisognosa di continua assistenza - aveva necessità di farsi accudire q ...

Badante infedele, quei conti svuotati e il corpo fatto cremare in fretta e furia

PORDENONE - Un'anziana di Sacile muore nel cuore della notte, il medico di turno ne constata il decesso alle 5 del mattino e dopo qualche ora la badante contatta le onoranze funebri per il funerale e ...

I Carabinieri della Stazione di Portici hanno denunciato per furto aggravato una 41enne di origine romena. Una 85enne del posto - bisognosa di continua assistenza - aveva necessità di farsi accudire q ...PORDENONE - Un'anziana di Sacile muore nel cuore della notte, il medico di turno ne constata il decesso alle 5 del mattino e dopo qualche ora la badante contatta le onoranze funebri per il funerale e ...