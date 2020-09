Ausilio: “Skriniar non è sul mercato. Kanté? Abbiamo otto centrocampisti in rosa” (Di sabato 26 settembre 2020) Il ds dell’Inter Piero Ausilio, pochi minuti prima della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i temi toccati, tra cui il mercato dei nerazzurri: “Skriniar? C’è stato un incontro con un dirigente del Tottenham, ma Abbiamo ribadito che non è sul mercato, è confermato e Abbiamo già fatto uscire Godin dal reparto. Al momento non pensiamo di privarci di lui”. Sul centrocampista del Chelsea, Kanté: “Il giocatore è parte importante del Chelsea, ma parlerei degli otto centrocampisti importanti che Abbiamo in rosa”. Un commento, infine, sugli obiettivi dell’Inter: “Abbiamo la missione di far bene come tutte le stagioni. Per noi la scorsa è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Il ds dell’Inter Piero, pochi minuti prima della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i temi toccati, tra cui ildei nerazzurri: “Skriniar? C’è stato un incontro con un dirigente del Tottenham, maribadito che non è sul, è confermato egià fatto uscire Godin dal reparto. Al momento non pensiamo di privarci di lui”. Sul centrocampista del Chelsea, Kanté: “Il giocatore è parte importante del Chelsea, ma parlerei degliimportanti chein rosa”. Un commento, infine, sugli obiettivi dell’Inter: “la missione di far bene come tutte le stagioni. Per noi la scorsa è ...

gianpaolomartel : @Curini Ausilio 1 minuto fa ha detto che Skriniar resta... che non è sia diventato un brocco in due mesi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Ausilio: 'Skriniar? C'è stato un incontro col Tottenham, abbiamo ribadito che non è sul mercato' - CelcanNell : RT @marifcinter: Ausilio:'Non parlerei di approccio morbido per Hakimi, parlerei di scelte. Si gioca ogni tre giorni e ci sono 5 cambi, Con… - interliveit : #InterFiorentina, #Ausilio: '#Skriniar non è sul mercato, come #Kante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Ausilio: 'Skriniar? C'è stato un incontro col Tottenham, abbiamo ribadito che non è sul mercato' -

Ultime Notizie dalla rete : Ausilio “Skriniar