Aumento di stipendio a Tridico, Salvini: “Si dimetta”. Di Maio: “Chiederò chiarimenti”. Italia viva: “Conte e Catalfo spieghino” (Di sabato 26 settembre 2020) Mentre l‘opposizione, dalla Lega a Forza Italia, ne chiede le dimissioni, il presidente Inps Pasquale Tridico finisce anche nel mirino della maggioranza. Se Luigi Di Maio, che l’ha voluto alla guida dell’istituto previdenziale, si limita ad annunciare che “chiederà chiarimenti nelle prossime ore”, Italia viva attacca a testa bassa chiamando in causa anche il presidente del Consiglio. “Ci attendiamo spiegazioni da Conte e dalla ministra Catalfo“, scrive su Facebook la deputata Maria Chiara Gadda. Mentre la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd), che in agosto aveva chiamato Tridico in audizione sulla vicenda dei 600 euro ai deputati, parla di “aspetti sconcertanti, se non altro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Mentre l‘opposizione, dalla Lega a Forza, ne chiede le dimissioni, il presidente Inps Pasqualefinisce anche nel mirino della maggioranza. Se Luigi Di, che l’ha voluto alla guida dell’istituto previdenziale, si limita ad annunciare che “chiederà chiarimenti nelle prossime ore”,attacca a testa bassa chiamando in causa anche il presidente del Consiglio. “Ci attendiamo spiegazioni da Conte e dalla ministra“, scrive su Facebook la deputata Maria Chiara Gadda. Mentre la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd), che in agosto aveva chiamatoin audizione sulla vicenda dei 600 euro ai deputati, parla di “aspetti sconcertanti, se non altro per ...

