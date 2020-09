Attentato Parigi, sotto attacco l’ex sede di Charlie Hebdo: cosa è successo? (Di sabato 26 settembre 2020) Sale di nuovo la tensione in rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di Charlie Hebdo. Un uomo munito di una sorta di mannaia ha dato vita all’Attentato: due persone che si troverebbero in gravi condizioni. L’aggressore avrebbe poi tentato di fuggire. L’attacco è avvenuto alla stessa ora dell’Attentato del 7 gennaio 2015, intorno … L'articolo Attentato Parigi, sotto attacco l’ex sede di Charlie Hebdo: cosa è successo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Sale di nuovo la tensione in rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di. Un uomo munito di una sorta di mannaia ha dato vita all’: due persone che si troverebbero in gravi condizioni. L’aggressore avrebbe poi tentato di fuggire. L’è avvenuto alla stessa ora dell’del 7 gennaio 2015, intorno … L'articolol’exdi? proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Attentato Parigi: autore è un pachistano di 18 anni, pregiudicato - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - LPincia : RT @claudio_2022: Attentato di Parigi, le autorità confermano: “E’ terrorismo islamico” L'islam distruggerà l'occidente. E arrivano nelle… - Valeriacredeche : RT @ultimenotizie: Ali H., il 18enne pachistano che ieri ha ferito gravemente con una mannaia da macellaio 2 persone a #Parigi in un attent… -