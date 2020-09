Attentato a Parigi, fermato ex coinquilino dell'aggressore (Di sabato 26 settembre 2020) C'è stato un nuovo fermo a Parigi, durante la notte, in relazione all'Attentato di ieri di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo . Si tratta di un ex coinquilino dell'aggressore . Lo rivelano fonti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) C'è stato un nuovo fermo a, durante la notte, in relazione all'di ieri di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo . Si tratta di un ex. Lo rivelano fonti ...

MediasetTgcom24 : Attentato Parigi: autore è un pachistano di 18 anni, pregiudicato - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - Pierfanze208 : RT @carmentpf: #staseraitalia Aggiornamento stampa: #Parigi È arrivata la conferma ,l'attentato di stamane é un atto terroristico di matric… - PonytaEle : RT @mmayr5: Ma perché cazxo dobbiamo subire l' invasione e la furia assassina di selvaggi pakistani, bangla, nigeriani ecc? Perché lo vog… -