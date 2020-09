Attacco di Parigi | sette arresti Il ministro dell' Interno | ' E' terrorismo'

(Di sabato 26 settembre 2020) Sonole persone arrestate in relazione all'davanti alla ex redazionea rivista satirica Charlie Hebdo a, in cui sono rimaste ferite due persone a colpi di mannaia. Poco dopo l'...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - ItalyMFA : ???????? Solidarietà a #Parigi e alla Francia che, con l'attacco di oggi agli ex locali di #CharlieHebdo, vivono ancora… - Felix01753172 : RT @ItalyMFA: ???????? Solidarietà a #Parigi e alla Francia che, con l'attacco di oggi agli ex locali di #CharlieHebdo, vivono ancora una volta… - vilmaparenti : RT @RaiNews: Oltre all'autore dell'accoltellamento vicino alla vecchia redazione di #Charlie_Hebdo un 18enne pakistano, sono stati fermati… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Parigi

Un giorno di qualche anno fa tutto il mondo si è svegliato improvvisamente monopolizzato dal dovere di essere Charlie Hebdo. In un senso di appartenenza ideologica e moderna, tutti erano una piccola p ...C'è stato un nuovo fermo a Parigi, durante la notte, in relazione all'attentato di ieri di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo. Si tratta di un ex coinquilino dell'aggressore. Lo rivelano fonti giudi ...