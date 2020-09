Attacco con mannaia a Parigi, sette persone arrestate. È terrorismo islamico. L’aggressore, ‘Odiavo le caricature di Maometto’ (Di sabato 26 settembre 2020) Attacco con mannaia a Parigi. L’aggressione è avvenuta vicino all’ex sede di Charlie Hebdo. Quattro feriti, sette le persone arrestate. Parigi (FRANCIA) – Attacco con mannaia a Parigi nella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi dell’ex sede di Charlie Hebdo. Il primo bilancio da parte della polizia francese parla quattro persone ferite, due ricoverate in gravi condizioni. L’Attacco è avvenuto non lontano dalla Bastiglia e nei pressi della vecchia sede di Charlie Hebdo. L’aggressore ha colpito quattro persone con ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020)con. L’aggressione è avvenuta vicino all’ex sede di Charlie Hebdo. Quattro feriti,le(FRANCIA) –connella giornata di venerdì 25mbre 2020. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi dell’ex sede di Charlie Hebdo. Il primo bilancio da parte della polizia francese parla quattroferite, due ricoverate in gravi condizioni. L’è avvenuto non lontano dalla Bastiglia e nei pressi della vecchia sede di Charlie Hebdo. L’aggressore ha colpito quattrocon ...

GiuseppeConteIT : Solidarietà alla #Francia per il vile attacco nei pressi della ex sede di #CharlieHebdo. Siamo vicini al popolo fra… - ItalyMFA : ???????? Solidarietà a #Parigi e alla Francia che, con l'attacco di oggi agli ex locali di #CharlieHebdo, vivono ancora… - Agenzia_Ansa : E' un pachistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni, il principale autore dell'attentato di oggi…