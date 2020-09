Atletico, subito Suarez: già convocato per la sfida con il Granada (Di sabato 26 settembre 2020) Potrebbe arrivare già domani il debutto di Luis Suarez con la maglia dell’Atletico Madrid, nella sfida in programma contro il Granada. Nonostante l’attaccante ex Barcellona sia arrivato da poco tra i colchoneros, Simeone lo ha già incluso nella lista dei convocati, non aspettando oltre. Difficile vederlo tra gli undici titolari, possibile invece il suo impiego durante la gara. Foto: Twitter Atletico L'articolo Atletico, subito Suarez: già convocato per la sfida con il Granada proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Potrebbe arrivare già domani il debutto di Luiscon la maglia dell’Madrid, nellain programma contro il. Nonostante l’attaccante ex Barcellona sia arrivato da poco tra i colchoneros, Simeone lo ha già incluso nella lista dei convocati, non aspettando oltre. Difficile vederlo tra gli undici titolari, possibile invece il suo impiego durante la gara. Foto: TwitterL'articolo: giàper lacon ilproviene da Alfredo Pedullà.

