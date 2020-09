Atalanta | studiamo il Torino di Giampaolo | un cantiere aperto | con tanti problemi sugli esterni 9 grafiche

(Di sabato 26 settembre 2020) Alla prima uscita stagionale, i nerazzurri di Giampiero Gasperini affrontano i granata guidati da Marco Giamapaolo. La squadra di proprietà di Urbano Cairo ha deciso di affidarsi ad una nuova guida tecnica in estate, dopo aver sfiorato la retrocessione nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta studiamo

Sky Sport

Torino-Atalanta streaming, la presentazione del match (tra debutti e riscatti). Da una parte chi ha voglia di riscattare in casa un primo passo falso, dall’altra chi invece vuole continuare a giocare ...E’ abbastanza in linea con le opinioni degli ultimi giorni provenienti dai tanti addetti ai lavori, la considerazione pronunciata da Massimiliano Mirabelli negli studi di Sportitalia ... seguita in ...