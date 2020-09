Atalanta, Muriel: «Bello vincere. Gol? Ho scherzato con Gomez» (Di sabato 26 settembre 2020) Muriel ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino grazie a un suo Gol: le parole dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino grazie a un suo Gol. «È sempre Bello esordire e vincere, poi se si fa Gol c’è sempre quella gioia e quella motivazione in più. Sappiamo che abbiamo una stagione difficile davanti e vogliamo fare bene. Il Gol è stato Bello, scherzavo prima con Gomez dicendo che quel tiro o diventa un Golazo o lo metti in curva. Sono dei Gol che mi riescono spesso e spero di poter continuare a segnarne ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020)ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino grazie a un suo: le parole dell’attaccante dell’Luis, attaccante dell’, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino grazie a un suo. «È sempreesordire e, poi se si fac’è sempre quella gioia e quella motivazione in più. Sappiamo che abbiamo una stagione difficile davanti e vogliamo fare bene. Ilè stato, scherzavo prima condicendo che quel tiro o diventa unazo o lo metti in curva. Sono deiche mi riescono spesso e spero di poter continuare a segnarne ...

Atalanta_BC : ?? Piattone di prima su servizio di #Muriel, #DeRoon firma il poker!!! ?? A strike from @Dirono assisted by Muriel fi… - SerieA : Continuano le emozioni all'Olimpico Grande Torino: sorpasso @Atalanta_BC con Muriel, che incrocia perfettamente dal… - SerieA : Quarto gol dell'@Atalanta_BC: appoggio di Muriel per l'accorrente @Dirono che mette la palla all'angolino. ??… - zema72 : sab, 26 set 2020 15:00 FP Italia > Serie A Torino | 2 - 4 | Atalanta 11' | 1 - 0 | Andrea Belotti 13' | 1 - 1 | Ale… - andrea66769767 : RT @SkySport: TORINO-ATALANTA 2-4 Risultato finale ? ? #Belotti (11’) ? #Gomez (13’) ? #Muriel (21’) ? #Hateboer (42’) ? #Belotti (43’) ? #… -