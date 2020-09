Atalanta, Gasperini: «Scudetto? Non ci tiriamo mai indietro» (Di sabato 26 settembre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Torino-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-2 in casa del Torino. Scudetto – «Non ci siamo mai tirati indietro. È chiaro che lo Scudetto non può essere il nostro obiettivo primario. Cerchiamo di misurarci con le altre squadre, ma credo sia comunque un campionato equilibrato. Strada facendo vedremo. Noi ci sentiamo più forti di un anno, in consapevolezza e sotto l’aspetto tecnico». DIFETTI – «Ogni tanto riapriamo delle partite dove in campo abbiamo una superiorità numerica. La partita era incanalata bene, poi abbiamo permesso di riaprirla e qui dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Gian Pieroha parlato al termine di Torino-Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-2 in casa del Torino.– «Non ci siamo mai tirati. È chiaro che lonon può essere il nostro obiettivo primario. Cerchiamo di misurarci con le altre squadre, ma credo sia comunque un campionato equilibrato. Strada facendo vedremo. Noi ci sentiamo più forti di un anno, in consapevolezza e sotto l’aspetto tecnico». DIFETTI – «Ogni tanto riapriamo delle partite dove in campo abbiamo una superiorità numerica. La partita era incanalata bene, poi abbiamo permesso di riaprirla e qui dobbiamo ...

Sofia_1_vv : Ma vaffanculo gnegne!!! - calciomercatoit : ???#Gasperini dopo #TorinoAtalanta: 'Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro, ma è ovvio che non possa essere il… - zazoomblog : Torino-Atalanta 2-4: Gasperini che spettacolo! Belotti non basta - #Torino-Atalanta #Gasperini… - anis_epis : Gasperini: 'Credo sia interessante l'aspetto tecnico dell'Atalanta'. Che spettacolo la Dea! Anch'io sono una segua… - Toro_News : ?? | POSTPARTITA #Gasperini: “Il Toro ha riaperto una gara che avevamo ribaltato bene” -