Lo si potrà trovare, una volta che i decreti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Enea. L'ente in questo modo avrà già modo di raccogliere tutti i dati che serviranno ...

Asseverazioni per il superbonus con il bollino. Un protocollo digitale a prova di contraffazione accompagnerà gli atti dei professionisti, attestanti la presenza dei requisiti tecnici che devono esser ...

Condomini non residenziali da ammettere al superbonus 110%

Sul superbonus 110% l'Agenzia delle Entrate travalica il dato normativo e ammette al beneficio solo i condomìni composti prevalentemente da abitazioni. Per fruire del superbonus del 110% sugli interve ...

