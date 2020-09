Aspirapolvere richiamato dal mercato | è a forte rischio incendio

(Di sabato 26 settembre 2020) L’in questione, prodotto da una nota compagnia tedesca, era già stato messo in commercio in una catena di distribuzione sparsa in tutta Italia. I clienti che lo hanno acquistato sono stati invitati a smettere di usarlo ed eventualmente a chiedere rimborso. Un altro piccolo contrattempo costa caro a una azienda che produce una serie … L'articolodal: è aproviene da www.meteoweek.com.

Chi ha recentemente acquistato un aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest Lidl farà bene a riporre immediatamente il prodotto nella sua confezione di acquisto e comunque non utilizzarlo. In effetti, è stato ...La nota catena di supermercati Lidl ha pubblicato sul proprio sito un avviso in merito al ritiro dal mercato di un elettrodomestico a rischio incendio. Nello specifico l’azienda Hoyer Handel GmbH ha p ...