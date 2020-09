Ascolti TV | Venerdì 25 settembre 2020. Tale e Quale Show 18.5%, Il GF Vip non sfonda (16.8%) (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko al GF Vip Nella serata di ieri, venerdì 25 settembre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rai2 la finale della Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia ha interessato 464.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.047.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 663.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 867.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3.2% con ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko al GF Vip Nella serata di ieri, venerdì 25, su Rai1ha conquistato 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rai2 la finale della Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia ha interessato 464.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.047.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 663.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 867.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3.2% con ...

