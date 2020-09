Ascolti tv 25 settembre: Garko non basta, Grande Fratello Vip perde ancora (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova sconfitta per il Grande Fratello Vip. Venerdì 25 settembre 2020 il reality show di Alfonso Signorini è stato di nuovo battuto da Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. L’ingresso di Gabriel Garko – che ha praticamente fatto coming out leggendo una dolce lettera all’amica e collega Adua Del Vesco – è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova sconfitta per ilVip. Venerdì 252020 il reality show di Alfonso Signorini è stato di nuovo battuto da Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. L’ingresso di Gabriel– che ha praticamente fatto coming out leggendo una dolce lettera all’amica e collega Adua Del Vesco – è … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

