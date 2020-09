Arrivano i prof – Trama, trailer e cast del film (Di sabato 26 settembre 2020) Arrivano i prof è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 26 settembre 2020. La pellicola risale a due anni fa e vede alla regia Ivan Silvestrini. Si tratta inoltre dell’adattamento del film francese Les profs, ispirato ad un fumetto del Paese. La Trama di Arrivano i prof ruota attorno ad un Liceo statale che rischia di chiudere a causa degli scarsi risultati degli allievi. Fra le curiosità invece va sottolineato che la colonna sonora è realizzata da Rocco Hunt. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo. Arrivano i prof – La Trama Il Liceo Alessandro Manzoni rischia di chiudere i battenti: ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)è ilche Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 26 settembre 2020. La pellicola risale a due anni fa e vede alla regia Ivan Silvestrini. Si tratta inoltre dell’adattamento delfrancese Less, ispirato ad un fumetto del Paese. Ladiruota attorno ad un Liceo statale che rischia di chiudere a causa degli scarsi risultati degli allievi. Fra le curiosità invece va sottolineato che la colonna sonora è realizzata da Rocco Hunt. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ile ilcompleto.– LaIl Liceo Alessandro Manzoni rischia di chiudere i battenti: ...

Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Arrivano i prof (Film) #StaseraInTV 26/09/2020 #PrimaSerata #arrivanoiprof @RaiTre - linoguan_italia : Il Liceo Manzoni di Milano è il peggiore d'Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12% si tenta il tutt… - GuidaTVPlus : 26-09-2020 21:20 #Rai3 Arrivano i Prof #FilmCommedia #StaseraInTV - M1kM3n : RT @EsteriLega: - I banchi non arrivano, i prof non ci sono, cominciano a protestare. - rendiamo di fatto obbligatorio il tampone, così sa… - Alexct9 : RT @EsteriLega: - I banchi non arrivano, i prof non ci sono, cominciano a protestare. - rendiamo di fatto obbligatorio il tampone, così sa… -