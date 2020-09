Armi, governo si impegna a istituire la banca dati sullo stato psicologico di chi le possiede. Ferrara (M5s): “Passo per prevenire tragedie” (Di sabato 26 settembre 2020) Una banca dati, condivisa tra forze dell’ordine e Asl, permetterà di sequestrare subito ai pazienti con disturbi mentali le Armi da fuoco senza attendere il rinnovo del porto d’Armi, fissato ogni 6 anni. “Si tratta di un passo molto importante per passare dalle parole ai fatti nella prevenzione delle tragedie della follia”, ha annunciato il senatore Gianluca Ferrara (M5s), primo firmatario dell’ordine del giorno al decreto Semplificazioni che impegnerà il governo a rendere operativa la banca dati con un apposito decreto attuativo. Una mancanza di comunicazione veloce tra uffici competenti, infatti, è il filo rosso che unisce tante, troppe stragi annunciate, da almeno trent’anni. Era il 1992 quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Una, condivisa tra forze dell’ordine e Asl, permetterà di sequestrare subito ai pazienti con disturbi mentali leda fuoco senza attendere il rinnovo del porto d’, fissato ogni 6 anni. “Si tratta di un passo molto importante per passare dalle parole ai fatti nella prevenzione delle tragedie della follia”, ha annunciato il senatore Gianluca(M5s), primo firmatario dell’ordine del giorno al decreto Semplificazioni che impegnerà ila rendere operativa lacon un apposito decreto attuativo. Una mancanza di comunicazione veloce tra uffici competenti, infatti, è il filo rosso che unisce tante, troppe stragi annunciate, da almeno trent’anni. Era il 1992 quando ...

alcinx : RT @fattoquotidiano: Armi, governo si impegna a istituire la banca dati sullo stato psicologico di chi le possiede. Ferrara (M5s): “Passo p… - fattoquotidiano : Armi, governo si impegna a istituire la banca dati sullo stato psicologico di chi le possiede. Ferrara (M5s): “Pass… - Ambrakey1 : @LisadaCa Quello che io chiedo alla lega è che capisca che ha a che fare con dei bastardi che fanno tutte le porche… - LegaPremier : RT @ebreieisraele: C'è un'importante commessa mitare ereditata dal #governo #salvini #dimaio, 30 elicotteri + aerei per #Israele in cambio… - News24Italy : RT @ebreieisraele: C'è un'importante commessa mitare ereditata dal #governo #salvini #dimaio, 30 elicotteri + aerei per #Israele in cambio… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi governo Libia, al Sarraj all'Onu: "Regioni senza armi affinché la tregua duri"

"Perché il cessate il fuoco duri serve una Libia senza armi". È il messaggio lanciato nel suo intervento all'Assemblea Generale Onu dal premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj. In pa ...

Elezioni Usa tra armi e fanatismo:

Era già abnorme che nel Paese guida delle democrazie mondiali qualcuno pensasse di delegare ai militari l’insediamento al governo del possibile vincitore delle elezioni, ma, a poche settimane da quegl ...

"Perché il cessate il fuoco duri serve una Libia senza armi". È il messaggio lanciato nel suo intervento all'Assemblea Generale Onu dal premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj. In pa ...Era già abnorme che nel Paese guida delle democrazie mondiali qualcuno pensasse di delegare ai militari l’insediamento al governo del possibile vincitore delle elezioni, ma, a poche settimane da quegl ...