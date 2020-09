Ares Gate: Mediaset ha cancellato le clip (Di sabato 26 settembre 2020) Mediaset ha cancellato le clip delle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci sull’Ares Gate dal suo portale multimediale: su Mediaset Play sono stati eliminati tutti i riferitemi fatti a Pomeriggio Cinque e Mattina 5 sul caso scoppiato al Grande Fratello Vip grazie alle confessioni notturne di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Mediaset ha cancellato le clip Alcuni utenti hanno lanciato l’allarme su Twitter, che ha trovato una conferma anche su Dagospia: dalla pagina di Pomeriggio Cinque, su Mediaset Play, poche ore fa sono state rimosse le clip sull’Ares Gate e sono state censurare le parti delle puntate in cui se ne parla. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)haledelle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci sull’dal suo portale multimediale: suPlay sono stati eliminati tutti i riferitemi fatti a Pomeriggio Cinque e Mattina 5 sul caso scoppiato al Grande Fratello Vip grazie alle confessioni notturne di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.haleAlcuni utenti hanno lanciato l’allarme su Twitter, che ha trovato una conferma anche su Dagospia: dalla pagina di Pomeriggio Cinque, suPlay, poche ore fa sono state rimosse lesull’e sono state censurare le parti delle puntate in cui se ne parla. ...

trash_italiano : Se l'Ares Gate fosse scoppiato da Maria, a quest'ora Tar4llo sarebbe seduto di fronte a Gemma, muto, piazzato a corteggiarla. #GFVIP - MarioManca : Nella clip introduttiva non viene citato né l'Ares Gate né Zorzi contro Cuccarini e Platinette: avere il pane e la… - bursercel : @crazyxgallavich esatto, soprattutto visto il contento, anche se non sanno dell’ares gate comunque garko ha fatto c… - PinaRus02443851 : @GrandeFratello Avete spostato l'attenzione su Garko per evitare di parlare dell' Ares gate, in questo scandalo so… - donnafranzisca : @trash_italiano Se Adua non ci sputtanerà tutto l'Ares Gate... allora può andare via. FRANCESKA tutta la vita #gfvip #ARESGATE -